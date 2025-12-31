A Verona per l' Epifania torna il rito del falò in piazza ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana

A Verona, per l’Epifania 2026, torna il tradizionale rito del falò in piazza, simbolo di rinnovamento e passaggio. Quest’anno, il fuoco sarà puramente simbolico e non brucerà la Befana, mantenendo vivo il valore della tradizione. L’evento rappresenta un’occasione per riflettere sul senso di transizione, unendo memoria e futuro in un momento di cultura e identità locale.

Verona si prepara a vivere un’Epifania 2026 che intreccia memoria e futuro, puntando a recuperare il significato simbolico di una ricorrenza tradizionalmente legata all’idea di passaggio e trasformazione. L’impostazione scelta dall’amministrazione comunale guarda oltre la dimensione puramente. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Verona per l'Epifania torna il rito del falò in piazza, ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana Leggi anche: Lega Navale Italiana intitola barca a Sara Campanella: "Non è solo un atto simbolico ma una carezza sul cuore" Leggi anche: Sarà un Capodanno con il bel tempo, ma farà molto freddo. Le previsioni meteo fino all'Epifania Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Verona per l'Epifania torna il rito del falò in piazza, ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana; Epifania a Verona, Rotta: «Non brucerà nulla, ma ci sarà un fuoco»; Epifania dei popoli 2026; Epifania a Verona: il rito popolare che affascina tutti. L'assessora alle Manifestazioni, Alessia Rotta, ha anticipato alcune delle iniziative in programma per il 6 gennaio, descrivendola come «un’Epifania tra tradizione e innovazione in Piazza Bra». GUARDA L’INTERVISTA VIDEO #veronanetwork - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.