Per l' Epifania a Verona si celebra la solidarietà | torna l' atteso appuntamento con la Befana del Vigile
Il 6 gennaio 2026 a Verona si terrà nuovamente l’evento della
Il 6 gennaio 2026 Verona rinnova uno dei suoi appuntamenti più sentiti, capace di unire tradizione, partecipazione cittadina e attenzione verso chi è in difficoltà. In piazza Brà torna infatti, per la ventunesima edizione, la “Befana del Vigile”, manifestazione solidale organizzata dalla Società. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Soave (VR). Falò dell'Epifania all'Area Sportiva Mons. Aldrighetti, il 06/01/2026 ore 17:30. - #epifaniasoave #falodellabefana #falo2026 #faloverona #befana2026 #befanaverona #epifania2026 #epifaniaverona - facebook.com facebook
