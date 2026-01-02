A Rapallo la befana vien dal mare per distribuire doni e dolciumi ai bambini
A Rapallo, la Befana arriva dal mare il 6 gennaio, nell’ambito del Rapallo Christmas Festival. Alle ore 10:30, presso il Chiosco della Musica in Lungomare Vittorio Veneto, la vecchietta distribuirà doni e dolciumi ai bambini, offrendo un momento di tradizione e festa nel rispetto della comunità locale.
A Rapallo la befana vien dal mare: martedì 6 gennaio, nell'ambito delle iniziative del Rapallo Christmas Festival, la vecchietta arriva dal mare per portare doni e dolciumi a tutti i bambini presso il Chiosco della Musica in Lungomare Vittorio Veneto, a partire dalle 10:30.
