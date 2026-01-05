La Befana a Roma, il 6 gennaio 2026, rappresenta un momento di tradizione e convivialità, con Piazza Navona al centro delle celebrazioni. Questa giornata unisce aspetti storici e culturali, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione per vivere la città in modo autentico. Un appuntamento che conserva la sua importanza nel calendario romano, mantenendo vivo il senso di comunità e di tradizione legato alle festività di inizio anno.

Roma ha un modo tutto suo di chiudere le feste: non con un taglio netto, ma con una giornata che tiene insieme memoria e presente. Il 6 gennaio, la tradizione della Befana torna nel suo luogo simbolo, Piazza Navona, dove la città si ritrova tra bancarelle, luci, dolciumi e quel brusio allegro che a Roma suona come un rito collettivo. E nel 2026 il cuore dell’Epifania batte ancora qui, nel grande abbraccio barocco della piazza. Perché la Befana a Piazza Navona è una tradizione romana. Prima di essere un appuntamento “da calendario”, la Befana in centro è una storia di città: una festa popolare che cambia indirizzo, ma non anima. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Befana a Roma 2026: Piazza Navona e la magia del 6 gennaio

