Epifania a Roma il 6 gennaio 2026 la Capitale si veste di tradizione | dalla Befana di piazza Navona ai cortei eventi e spettacoli per famiglie

Il 6 gennaio 2026, Roma celebra l’Epifania con un calendario di eventi che coinvolge tutta la città. Tra tradizioni, riti religiosi, spettacoli e iniziative per famiglie, questa giornata rappresenta il momento di chiusura delle festività natalizie. Dalla tradizionale Befana di piazza Navona ai cortei e alle attività culturali, Roma si prepara a vivere un giorno ricco di storia e spiritualità, nel rispetto delle sue radici e della sua comunità.

Roma si prepara a vivere una delle giornate più amate dell'inverno: martedì 6 gennaio 2026, l'Epifania chiude ufficialmente le festività natalizie con un calendario ricchissimo di eventi diffusi in tutta la città, tra riti antichi, appuntamenti religiosi, iniziative culturali e attività dedicate alle famiglie. Cuore pulsante delle celebrazioni resta, come da tradizione, Piazza Navona, che torna ad animarsi con la storica festa della Befana. Tra bancarelle, dolci tipici, mele caramellate e il tradizionale Carosello dei cavalli, la piazza simbolo del Barocco romano accoglie romani e turisti per l'arrivo della Befana, evento che ogni anno richiama migliaia di persone e rappresenta uno dei momenti più iconici del calendario cittadino.

Corri per la Befana: il 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento per gli amanti del running

