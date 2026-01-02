Piazza Navona il 6 gennaio scende la Befana

Il 6 gennaio, Piazza Navona accoglie l’arrivo della Befana, proseguendo la tradizione della Festa di dicembre. L’evento, parte di un calendario che valorizza l’artigianato locale e l’offerta di qualità, offre anche servizi dedicati ai cittadini e appuntamenti serali per vivere appieno l’atmosfera natalizia fino a sera inoltrata. Una occasione per scoprire le bellezze di questa piazza storica e partecipare a un momento di convivialità e tradizione.

Roma, 2 gennaio 2025 – Continua la Festa di Piazza Navona c he dal 6 dicembre mette al centro artigianato autentico, qualità dell’offerta, servizi per la cittadinanza e appuntamenti serali pensati per far vivere la magia del Natale fino a tarda ora. L’edizione 20252026 ha infatti introdotto un calendario di eventi serali che hanno illuminato la piazza con musica, performance e momenti di condivisione. Le Biblioteche di Roma hanno arricchito la Festa con un fitto calendario di attività dedicate ai bambini: letture, laboratori creativi e momenti educativi pensati per trasformare ogni giornata in un’occasione di scoperta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Piazza Navona, ecco a che ora arriverà la Befana il 6 gennaio Leggi anche: La Befana è salva, il cantiere nel cuore di piazza Navona verrà rimosso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sito Istituzionale | Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio scende la Befana; Epifania, da Venezia a Istanbul: dove andare nel primo ponte del 2026; Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend 3 e 4 gennaio 2026 (con idee anche per il ponte della Befana); Befana 2026: 15 città dove andare in Italia per festeggiare il ponte dell’Epifania. Piazza Navona, ecco a che ora arriverà la Befana il 6 gennaio - E' tutto pronto per la festa della Befana prevista a Piazza Navona: ecco tutti i dettagli riguardo all'evento più atteso del 2026. msn.com

Befana 2026, ecco cosa fare a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania - Anche per questo 2026 appena cominciato, Roma si prepara a vivere una delle giornate più attese del periodo natalizio, quando la città saluterà ufficialmente le feste ... msn.com

Roma, i progetti di gennaio per lanciare il 2026: la chiusura del Giubileo, il voto per lo stadio, la «Zona 30» in Centro - In questo mese al via anche la Zona 30 in Centro, mentre avanza l'iter dello stadio della Roma e parte il cantiere per il nuovo me ... roma.corriere.it

Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio "scende" la Befana! La Festa di Piazza Navona dal 6 dicembre continua a riempire la piazza con musica, performance, letture, laboratori creativi e momenti educativi per i più piccoli, spettacoli teatrali, artigianato, merc - facebook.com facebook

Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio "scende" la Befana alle ore 14! Tante le iniziative e gli eventi anche serali, oltre a servizi per la cittadinanza nello stand di Roma Capitale. Ti aspettiamo in Piazza! Info ow.ly/HXFJ50XQAf6 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.