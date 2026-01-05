Bassetti lancia l’allarme situazione seria in Italia | Peggiora dopo la Befana Cosa succede

L’Italia si trova di fronte a una persistente diffusione dell’influenza stagionale, che si sta aggravando dopo le festività dell’Epifania. Secondo Bassetti, la situazione rimane preoccupante, con un aumento dei casi che richiede attenzione da parte delle autorità e dei cittadini. È importante monitorare l’andamento dei contagi e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per ridurre i rischi e tutelare la salute pubblica.

Corre senza sosta e, nonostante una breve apparente tregua, non dà segnali di arresto. L'influenza stagionale continua a colpire in modo esteso, con una diffusione che preoccupa medici e specialisti. La sensazione di un rallentamento registrata durante le festività è stata solo temporanea, legata più alla riduzione delle segnalazioni che a un reale calo dei contagi. Ora l'attenzione è puntata sulle prossime settimane, quando la ripresa delle attività quotidiane potrebbe riaccendere con forza la circolazione del virus. In questo scenario, le parole degli esperti invitano alla prudenza. In particolare, a lanciare un messaggio chiaro è Matteo Bassetti, che richiama l'attenzione sui rischi legati alle complicanze e sulla necessità di non sottovalutare un'infezione che, per molti, viene ancora considerata banale. Con questo sintomo di corsa in ospedale Influenza K Bassetti lancia l'allarme. Non è solo febbre: l'influenza può diventare letale, soprattutto nei più giovani. Matteo Bassetti lancia l'allerta dopo la morte di una bambina di 12 anni: "La difficoltà respiratoria è il vero campanello d'allarme"

