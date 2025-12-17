Una pandemia… Virus fuori controllo in Italia Bassetti lancia l’allarme | cosa succede a Natale

L’Italia si trova di fronte a un quadro epidemiologico preoccupante, con un virus fuori controllo che mette a rischio le festività natalizie. Matteo Bassetti lancia un allarme importante, sottolineando la necessità di attenzione e responsabilità per proteggere la salute di tutti in un momento così speciale dell’anno. La situazione richiede cautela e consapevolezza per affrontare le prossime settimane in sicurezza.

Il quadro epidemiologico descritto da Matteo Bassetti delinea uno scenario di estrema criticità per l’Italia e l’intero continente europeo in vista delle imminenti celebrazioni natalizie. La diffusione capillare del virus influenzale H3N2, identificato nella sua più recente e aggressiva variante K, sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale con una velocità di trasmissione che l’esperto non esita a paragonare a quella di una vera e propria pandemia. Il direttore delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova sottolinea come la combinazione tra le mutazioni del patogeno e le abitudini sociali tipiche del mese di dicembre possa trasformare le abitazioni private in veri e propri centri di propagazione virale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

