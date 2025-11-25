Bassetti lancia l’allarme | In arrivo un milione di malati a settimana Cosa succede
L’Italia si prepara a una stagione influenzale tutt’altro che ordinaria: le previsioni dell’infettivologo Matteo?Bassetti suonano come un campanello d’allarme. Secondo l’esperto, nei prossimi giorni avremo un aumento costante arrivando ad oltre un milione di nuovi contagi a settimana. Il picco dell’ondata dovrebbe arrivare già nella seconda?terza settimana di gennaio, con cifre che potrebbero superare i 2 milioni di persone contagiate ogni sette giorni ( arrivando a una stima complessiva di circa 1 italiano su 4 contagiato). Un’ondata intensa, virulenta, che rischia di trasformarsi in una delle epidemie più dure degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mercoledì 19 novembre, ore 21.00, alla Fabbrica delle Candele di Forlì, il Trio Hèrmes (Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello, Greta Maria Lobefaro pianoforte) porta sul palco un programma intenso: dal Trio “Arciduca” di Beethoven, al Trio n.1 - facebook.com Vai su Facebook
Bassetti spiega i rischi della nuova influenza in arrivo: «Possibili 15-20 milioni di contagi» - Un'allerta arriva anche da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova: «Senza vaccini, la prossima stagione influenzale in Italia, ... Riporta ilmattino.it
Bassetti: «Covid e influenza? Ecco i sintomi per distinguerli». L'analisi dell'infettivologo - Con l’arrivo dell’autunno e il primo vero cambio di stagione, tornano anche i malanni tipici di questo periodo: raffreddori, mal di gola, tosse, febbre. Si legge su leggo.it
Bassetti spiega i rischi della nuova influenza in arrivo: «Possibili 15-20 milioni di contagi» - afferma all'ANSA Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva ... Lo riporta ilmattino.it