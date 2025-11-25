Bassetti lancia l’allarme | In arrivo un milione di malati a settimana Cosa succede

L’Italia si prepara a una stagione influenzale tutt’altro che ordinaria: le previsioni dell’infettivologo Matteo?Bassetti suonano come un campanello d’allarme. Secondo l’esperto, nei prossimi giorni avremo un aumento costante arrivando ad oltre un milione di nuovi contagi a settimana. Il picco dell’ondata dovrebbe arrivare già nella seconda?terza settimana di gennaio, con cifre che potrebbero superare i 2 milioni di persone contagiate ogni sette giorni ( arrivando a una stima complessiva di circa 1 italiano su 4 contagiato). Un’ondata intensa, virulenta, che rischia di trasformarsi in una delle epidemie più dure degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

