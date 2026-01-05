Basket A2 | La Libertas supera Avellino al Modigliani coach Diana | Volevamo vincere e così è stato ma non possiamo correre certi rischi

La Libertas Livorno ha ottenuto una vittoria importante contro Avellino al Modigliani, confermando il desiderio di migliorare il rendimento in campionato. Il coach Andrea Diana ha sottolineato l’obiettivo di vincere, pur sottolineando l’importanza di mantenere un approccio prudente per evitare rischi eccessivi. Questa sfida rappresenta un passo avanti per la squadra, che continua a lavorare con attenzione e determinazione nel campionato di Serie A2 di basket.

A2 - VL Pesaro, Spiro Leka: «Questa vittoria è merito della difesa e del pubblico» - La Victoria Libertas Pesaro apre il 2026 con un importante successo: davanti ai 4000 spettatori della Vitrifrigo Arena batte la Wegreenit Urania Milano per 73- pianetabasket.com

Basket, la Libertas vola in semifinale: Faenza si arrende 72-59 - Tozzi, nel starting five al posto di Fratto, vola in transizione e segna con contatto: gioco da 3 ... lanazione.it

Libertas Livorno-Avellino Basket 82-77: gli amaranto prima dominano e poi rischiano, è una vittoria batticuore al Modigliani Forum IL MATCH https://cityne.ws/pyn7m - facebook.com facebook

La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro comunica che Stefano Trucchetti non sarà disponibile per la sfida contro la Wegreenit Urania Milano in programma alle 18:00 alla Vitrifrigo Arena a causa di un’otite acuta. x.com

