Basket A2 | La Libertas supera Avellino al Modigliani coach Diana | Volevamo vincere e così è stato ma non possiamo correre certi rischi
La Libertas Livorno ha ottenuto una vittoria importante contro Avellino al Modigliani, confermando il desiderio di migliorare il rendimento in campionato. Il coach Andrea Diana ha sottolineato l’obiettivo di vincere, pur sottolineando l’importanza di mantenere un approccio prudente per evitare rischi eccessivi. Questa sfida rappresenta un passo avanti per la squadra, che continua a lavorare con attenzione e determinazione nel campionato di Serie A2 di basket.
“Volevamo una vittoria e vittoria è stata”. Così ha esordito al termine della gara il coach della Libertas Livorno, Andrea Diana. La sua Bi. Emme Service al Modigliani Forum ha superato Avellino 82-77 al termine di un match in larga parte dominato, ma messo poi a rischio nella parte finale con il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
