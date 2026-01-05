Basket A2 | La Libertas supera Avellino al Modigliani coach Diana | Volevamo vincere e così è stato ma non possiamo correre certi rischi

La Libertas Livorno ha conquistato una vittoria contro Avellino al Modigliani, confermando il proprio impegno in Serie A2. Il coach Andrea Diana ha sottolineato l’importanza di aver raggiunto l’obiettivo, pur mantenendo un approccio prudente e consapevole dei rischi. Un risultato che riflette la determinazione della squadra e l’attenzione alle strategie di gioco, elementi fondamentali per proseguire il cammino nel campionato.

