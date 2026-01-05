Basket A2 | La Libertas supera Avellino al Modigliani coach Diana | Volevamo vincere e così è stato ma non possiamo correre certi rischi
La Libertas Livorno ha conquistato una vittoria contro Avellino al Modigliani, confermando il proprio impegno in Serie A2. Il coach Andrea Diana ha sottolineato l’importanza di aver raggiunto l’obiettivo, pur mantenendo un approccio prudente e consapevole dei rischi. Un risultato che riflette la determinazione della squadra e l’attenzione alle strategie di gioco, elementi fondamentali per proseguire il cammino nel campionato.
“Volevamo una vittoria e vittoria è stata”. Così ha esordito al termine della gara il coach della Libertas Livorno, Andrea Diana. La sua Bi. Emme Service al Modigliani Forum ha superato Avellino 82-77 al termine di un match in larga parte dominato, ma messo poi a rischio nella parte finale con il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
