Bari cena solidale per 70 persone fragili nella parrocchia di San Carlo Borromeo

A Bari, presso la parrocchia di San Carlo Borromeo, si terrà una cena solidale rivolta a 70 persone in condizioni di fragilità. L’iniziativa mira a offrire un momento di condivisione e supporto concreto, rispettando i valori della solidarietà e dell’attenzione verso chi ha bisogno, in un periodo di festività. Un’occasione per promuovere l’inclusione e la vicinanza nella comunità locale.

