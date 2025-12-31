A tavola con Anusca In 70 al pranzo solidale | Sostenere i più fragili

Il pranzo solidale organizzato da Anusca si è svolto il 29 dicembre presso l’Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro, coinvolgendo circa settanta persone in condizione di fragilità. Un’iniziativa che ogni anno testimonia l’importanza di sostenere chi si trova in difficoltà, attraverso gesti concreti e di vicinanza. Un momento di solidarietà che rafforza il senso di comunità e attenzione verso i più vulnerabili.

A Castel San Pietro la solidarietà torna a farsi gesto concreto con il pranzo solidale del 29 dicembre ospitato anche quest’anno dall’ Anusca Palace Hotel, che ha accolto circa settanta persone in situazione di fragilità. Un momento pensato non solo per offrire un pasto, ma per creare occasioni di incontro, ascolto e condivisione. L’iniziativa nasce lo scorso anno per volontà di Paride Gullini, presidente del Gruppo Anusca scomparso a fine gennaio 2025, e viene oggi confermata come appuntamento stabile grazie alla decisione del nuovo presidente Renzo Calvigioni che ha ribadito l’importanza di dare continuità a questa iniziativa di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A tavola con Anusca. In 70 al pranzo solidale: "Sostenere i più fragili" Leggi anche: “Una mela al giorno”: nelle parrocchie torna la raccolta solidale per sostenere i più fragili Leggi anche: In 250 a tavola insieme per il pranzo di Natale per bisognosi e fragili: "Ciascuno si è sentito considerato" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A tavola con Anusca. In 70 al pranzo solidale: Sostenere i più fragili. A tavola con Anusca. In 70 al pranzo solidale: "Sostenere i più fragili" - Il presidente Calvigioni: "Guardare al futuro con positività e fiducia". msn.com

Pranzo Anusca per i bisognosi. I dipendenti serviranno ai tavoli: "Iniziativa che ci rende felici" - Passeranno per un giorno dalla scrivania al servizio ai tavoli, dall’organizzazione dei corsi alle comande. ilrestodelcarlino.it

