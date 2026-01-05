Bari cena solidale per 70 persone fragili nella parrocchia di San Carlo Borromeo

A Bari, presso la parrocchia di San Carlo Borromeo, si terrà una cena solidale rivolta a 70 persone in condizioni di fragilità. L’iniziativa mira a offrire un momento di condivisione e sostegno concreto durante le festività, promuovendo i valori della solidarietà e dell’inclusione. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e attenzione verso chi attraversa momenti difficili.

Una cena solidale dedicata a persone in condizioni di fragilità, organizzata con l'obiettivo di offrire un supporto concreto e un momento di condivisione nel periodo delle festività, richiamando i valori della solidarietà. L'iniziativa, resa possibile grazie al contributo della famiglia Volpe

