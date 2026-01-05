Bari cena solidale per 70 persone fragili nella parrocchia di San Carlo Borromeo

Da baritoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, presso la parrocchia di San Carlo Borromeo, si terrà una cena solidale rivolta a 70 persone in condizioni di fragilità. L’iniziativa mira a offrire un momento di condivisione e sostegno concreto durante le festività, promuovendo i valori della solidarietà e dell’inclusione. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e attenzione verso chi attraversa momenti difficili.

Una cena solidale dedicata a persone in condizioni di fragilità, organizzata con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e un momento di condivisione nel periodo delle festività, richiamando i valori della solidarietà. L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo della famiglia Volpe con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

bari cena solidale per 70 persone fragili nella parrocchia di san carlo borromeo

© Baritoday.it - Bari, cena solidale per 70 persone fragili nella parrocchia di San Carlo Borromeo

Leggi anche: A tavola con Anusca. In 70 al pranzo solidale: "Sostenere i più fragili"

Leggi anche: La reliquia di San Carlo Acutis in custodia perpetua nella parrocchia di Villa Santa Maria di Spoltore [FOTO]

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cenone e pranzo degli abbracci a Spazio13: tornano gli appuntamenti solidali per San Silvestro e Capodanno a Bari.

Successo al Teatro Petruzzelli di Bari per il Capodanno solidale della Nuova Fiera del Levante - Al Teatro Petruzzelli di Bari si è tenuto il Capodanno solidale organizzato da Nuova Fiera del Levante a favore dell’Unicef ... msn.com

Bari, parte il piano anti caldo tra telefono amico ed emporio solidale - Coinvolte 50 realtà pubbliche e private, è rivolto in particolare alle persone fragili come anziani BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it

Progetto Arca: aperto a Bari un guardaroba solidale/ Abiti nuovi per più di mille famiglie in difficoltà - È stato inaugurato ufficialmente in queste ore il quarto guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca che – assieme all’aiuto dei colleghi di InConTra – ha portato a Bari le già consolidate ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.