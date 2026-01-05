Auto sospette ferme lungo la strada una fugge | nell' altra travata droga e soldi in contanti

Nella serata di domenica 4 gennaio, i carabinieri di Mesola hanno arrestato un 36enne del rodigino per detenzione di cocaina, nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. Durante il servizio, sono state trovate anche somme di denaro contante. Nel corso delle attività, una vettura sospetta è fuggita, mentre in un’altra sono stati sequestrati droga e denaro.

