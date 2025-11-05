Drammatico scontro frontale tra due auto | perde la vita Davide Aveva 19 anni Alla guida dell’altra auto un suo amico… Lo schianto lungo la strada provinciale 35 D a Palombara Sabina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia a Palombara Sabina nella serata di lunedì 3 novembre. Un ragazzo di 19 anni, Roberto Blasetti, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 35 D, all’altezza del chilometro 5. Il giovane era alla guida di un’ Audi A1 quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Un altro ragazzo ferito e portato in ospedale. Alla guida della Fiat Panda c’era un 20enne, che dopo l’impatto è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Secondo le informazioni raccolte, il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma è rimasto molto scosso per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

