San Vincenzo | Abbandona l' auto lungo l' Aurelia e fugge a piedi per evitare di essere scoperto con la droga | 30enne denunciato

Un 30enne di origine nordafricana è stato denunciato a San Vincenzo per spaccio di droga. Dopo aver notato un'auto sospetta sull'Aurelia, i carabinieri hanno fermato il veicolo, ma l'uomo ha abbandonato l'auto e fuggito a piedi per evitare eventuali controlli.

Un 30enne di origine nordafricana è stato denunciato a San Vincenzo per spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno notato un'auto di grossa cilindrata che percorreva l'Aurelia in maniera non prudente e per questo hanno intimato l'atl al conducente. Quest'ultimo però ha.