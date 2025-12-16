San Vincenzo | Abbandona l' auto lungo l' Aurelia e fugge a piedi per evitare di essere scoperto con la droga | 30enne denunciato

Un 30enne di origine nordafricana è stato denunciato a San Vincenzo per spaccio di droga. Dopo aver notato un'auto sospetta sull'Aurelia, i carabinieri hanno fermato il veicolo, ma l'uomo ha abbandonato l'auto e fuggito a piedi per evitare eventuali controlli.

