Atalanta asta delle maglie del Christmas Match | Scamacca al top con 2 mila euro
L’asta delle maglie del Christmas Match dell’Atalanta si avvicina alla conclusione, con le offerte che hanno superato i 27 mila euro. Tra le aste più ambite, quella di Scamacca, che si distingue con una proposta di 2 mila euro. L’iniziativa, finalizzata a scopi solidali, coinvolge i tifosi e la comunità in un gesto di solidarietà. La conclusione dell’asta rappresenta un momento importante per sostenere cause benefiche.
SOLIDARIETÀ. A meno di una settimana dal termine dell’asta l’importo complessivo delle promesse di versamento ha superato i 27mila euro. Tutto il ricavato in beneficenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
