Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | Scamacca schizzato a 1.500 euro

L’Atalanta presenta l’asta delle maglie del Christmas Match, un’iniziativa solidale in collaborazione con Bergamo TV. Tra le protagoniste, Scamacca, il cui ricavato ha raggiunto i 1.500 euro. Un’occasione unica per sostenere cause benefiche, con rilanci aperti fino al 12 gennaio. Un gesto di generosità che unisce passione e solidarietà, coinvolgendo tifosi e appassionati in un progetto di grande cuore.

Christmas Match 2025: iniziata l’asta benefica con le maglie nerazzurre - Anche quest’anno l’iniziativa sarà curata da TuttoAtalanta, il programma interamente dedicato al mondo nerazzurro ... calcioatalanta.it

Atalanta-Cagliari, il Christmas Match 2025 è alle porte: maglie all’asta per beneficenza - Cagliari sarà il Christmas Match 2025: maglie all’asta per beneficenza. calcioatalanta.it

Aggiornamento asta benefica maglie Atalanta alle ore 20 di martedì 16 dicembre: il prossimo domani alla stessa ora. Per rilanci: sms 335.6969423 - mail [email protected] - direttamente qui sotto. Si possono fare offerte per più maglie, ma ciascuna casacca d - facebook.com facebook

Le maglie del Christmas Match all'asta! L'intero ricavato andrà all'Associazione "Amici della Pediatria" Tutte le info: atalanta.it/news/christmas… #AtalantaCagliari #GoAtalantaGo x.com

