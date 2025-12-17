Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | Scamacca schizzato a 1.500 euro

L’Atalanta presenta l’asta delle maglie del Christmas Match, un’iniziativa solidale in collaborazione con Bergamo TV. Tra le protagoniste, Scamacca, il cui ricavato ha raggiunto i 1.500 euro. Un’occasione unica per sostenere cause benefiche, con rilanci aperti fino al 12 gennaio. Un gesto di generosità che unisce passione e solidarietà, coinvolgendo tifosi e appassionati in un progetto di grande cuore.

Atalanta, l'asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca schizzato a 1.500 euro

SOLIDARIETÀ. La tradizionale iniziativa in collaborazione con Bergamo TV. I rilanci fino al 12 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

