Assetto Corsa Rally | un Early Access che promette molto bene

Assetto Corsa Rally, attualmente in fase di Early Access, si presenta come un titolo promettente per gli appassionati di rally e simulazioni di guida. Durante questo periodo, il gioco ha ricevuto aggiornamenti che hanno arricchito l’esperienza, tra cui l’introduzione della neve prima delle festività natalizie. Questa fase permette ai giocatori di esplorare e contribuire allo sviluppo del titolo, offrendo un’anteprima concreta delle sue potenzialità future.

L’inverno di Assetto Corsa Rally prosegue bene nel suo periodo di Early Access, che prima di Natale ha portato anche la neve. Il viaggio per il rilascio ufficiale è comunque ancora lungo e purtroppo privo di una vera roadmap consultabile. Contrariamente rispetto ad Assetto Corsa EVO non c’è infatti alcuna informazione pubblica relativa ai prossimi contenuti in arrivo. Lo stato attuale è però già molto interessante per via della sua qualità e degli aggiustamenti arrivati già solo qualche settimana dopo l’avvio del periodo Early Access. Ghiaia e asfalto sono solo un assaggio. Allo stato attuale, Assetto Corsa Rally is the place to go per chi vuole un’esperienza il più vicino possibile al mondo del rally, dal momento in cui ci si mette al volante. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Assetto Corsa Rally: un Early Access che promette molto bene Leggi anche: Sim racing, arriva Assetto Corsa Rally Leggi anche: Assetto Corsa Rally: la nuova frontiera della simulazione firmata 505 Games, Supernova e KUNOS La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Assetto Corsa Rally Adds Snow As Part of Early Access - Assetto Corsa Rally has been given a new update this month that adds snowy conditions to the game, with a new map and Rally car ... bleedingcool.com

Assetto Corsa Rally annunciato, arriva presto in Accesso Anticipato su Steam - 505 Games, Supernova Games Studios e Kunos Simulazioni annunciano Assetto Corsa Rally, nuova interazione della serie Assetto Corsa con focus sul mondo dei rally. everyeye.it

Ami i videogiochi di rally? Non lasciarti sfuggire queste tre gemme racing - Il nuovissimo racing sim italiano Assetto Corsa Rally, attualmente disponibile in Accesso Anticipato, promette di espandere il già enorme perimetro ludico e simulativo della serie di Assetto Corsa ... everyeye.it

ASSETTO CORSA RALLY ci porta sulla NEVE!?? Tutte le novità dell'update 0.2!

[ Assetto Corsa] McLaren P1 GTR #AssettoCorsa #GhostArts #VPCONTEXT #VPSAT #TheCapturedCollective #VirtualPhotography x.com

Assetto Corsa Rally: THE rally simulation - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.