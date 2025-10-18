Sim racing arriva Assetto Corsa Rally
Il nuovo simulatore di rally debutta a novembre. A disposizione auto storiche come Delta e Fulvia e vetture più recenti, compresa la 208 Rally4. Notizia bomba per gli appassionati di sim racing: la celebre saga di giochi di guida Assetto Corsa si prepara a una svolta con l’arrivo di “Assetto Corsa Rally”, un nuovo capitolo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
