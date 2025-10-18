Assetto Corsa Rally | la nuova frontiera della simulazione firmata 505 Games Supernova e KUNOS

Il mondo del sim-racing si prepara a una svolta storica con Assetto Corsa Rally, il nuovo capitolo della celebre serie di simulazione automobilistica, interamente dedicato all’universo del rally. Annunciato ufficialmente da 505 Games e Supernova Games Studios, con il supporto tecnico di KUNOS Simulazioni, il titolo promette di ridefinire gli standard di realismo e immersione nel genere. Un’esperienza di guida autentica e impegnativa. Sviluppato da Supernova Games Studios, parte del gruppo Digital Bros, il gioco porta il leggendario modello di guida di Assetto Corsa nel mondo del rally, una delle discipline più spettacolari e difficili del motorsport. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

