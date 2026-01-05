Assalto a un portavalori sulla A14 esplosi colpi in aria

Nella giornata si è verificato un assalto a un furgone portavalori sulla A14, tra Ortona e Pescara Sud. Durante l'evento sono stati esplosi dei colpi in aria, portando alla chiusura temporanea di un tratto dell'autostrada. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente e garantire la sicurezza della zona.

AGI - Assalto a furgone portavalori, chiuso temporaneamente un tratto dell' autostrada A14 tra Ortona e Pescara Sud. Alle ore 7 circa, sull'Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara a causa di una rapina a un furgone portavalori, avvenuto all'altezza del km 402, in cui sono rimaste coinvolte anche tre autovetture e un camion. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell'evento, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Assalto a un portavalori sulla A14, esplosi colpi in aria Leggi anche: Assalto a portavalori sulla A14 a Macerata: bloccati i due rapinatori Leggi anche: Rapina sulla A14, assalto a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada bloccata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Commando assalta portavalori sull'A14: mezzi in fiamme e chiodi nel Chietino; Assalto alle prime ore del mattino: portavalori sventrato con l’esplosivo sull’A14; Chiodi e fumogeni sulla A14, assaltato un portavalori: chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sud; Assalto da film in autostrada: furgone portavalori sotto attacco sull'A14. Assalto a un portavalori sulla A14, tratto chiuso nel Chietino - 30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel ... notizie.tiscali.it

Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14 con chiodi e armi da fuoco. Bottino 400mila euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14 con chiodi e armi da fuoco. tg24.sky.it

Assalto a un portavalori sull’A14 tra chiodi e fumogeni - 30, lungo l’autostrada A14 in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel territorio del Chietino. altarimini.it

Assalto a portavalori con armi e ordigni, bottino da 400mila euro: cosa sappiamo Per garantire la riuscita della rapina, la banda ha utilizzato fumogeni e chiodi - facebook.com facebook

Chiodi, fumogeni, armi: assalto da film sulla A14. Chi c'è dietro le rapine al portavalori x.com

