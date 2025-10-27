Assalto a portavalori sulla A14 a Macerata | bloccati i due rapinatori
Un portavalori è stato assaltato mentre viaggiava sulla A14 tra Civitanova Marche e Porto Recanati poco dopo le 18 di oggi 27 ottobre. I carabinieri avrebbero già fermato due rapinatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Macerata: assalto a portavalori sulla A14, 2 fermi - Un portavalori è stato assaltato sulla A14, tra Civitanova Marche e Porto Recanati, nel territorio di Macerata. Riporta rainews.it
Assalto a un portavalori in A14 nelle Marche: forte boato con esplosione del veicolo blindato. La diretta - Paura in autostrada nel territorio di Porto Recanati (Macerata), all’altezza della zona industriale. Scrive msn.com
