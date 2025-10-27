Assalto a portavalori sulla A14 a Macerata | bloccati i due rapinatori

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un portavalori è stato assaltato mentre viaggiava sulla A14 tra Civitanova Marche e Porto Recanati poco dopo le 18 di oggi 27 ottobre. I carabinieri avrebbero già fermato due rapinatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

