Rapina sulla A14 assalto a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati Autostrada bloccata

Rapina sulla A14 a un portavalori, tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada bloccata da un camion messo di traverso per occupare e ostruire l'intera carreggiata. Disagi per la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Rapina sulla A14, assalto a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada bloccata

