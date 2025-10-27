Assalto a furgone portavalori sulla A14 | chiuso il tratto tra Loreto e Civitanova Marche

Un furgone portavalori è stato rapinato sull’ A14 Bologna-Taranto all’altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). Il blitz è avvenuto poco prima delle 18.30 e ha causato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni. Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l’Italia. Blocco sulla A14: come fare. Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona. Gli automobilisti diretti a Pescara, fa sapere Autostrade, devono uscire a Loreto e rientrare in autostrada a Civitanova Marche dopo aver percorso la viabilità ordinaria. 🔗 Leggi su Open.online