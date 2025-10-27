Assalto a due furgoni portavalori sulla A14 con armi ed esplosivo | chiuso il tratto tra Loreto e Civitanova Marche

Due furgoni portavalori sono stati assaltati sull’ A14 Bologna-Taranto all’altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). Il blitz è avvenuto poco prima delle 18.30 di lunedì 27 ottobre e ha causato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni. La rapina, però, non è andata a buon fine. Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l’Italia. I chiodi, le armi e l’esplosivo. Il tentativo di rapina a due furgoni portavalori è avvenuto lungo la carreggiata sud dell’A14, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche. 🔗 Leggi su Open.online

