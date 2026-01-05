Assalto a portavalori in A14 a Ortona | mezzi in fiamme chiodi e fumogeni per coprirsi la fuga
Lunedì mattina lungo l’A14 ad Ortona, si è verificato un assalto a un portavalori. I malviventi hanno bloccato la carreggiata, incendiato veicoli e utilizzato chiodi e fumogeni per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato intorno alle 6:30, creando disagi e preoccupazioni nella zona. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.
L'allarme è scattato intorno alle 6:30 di lunedì lungo la carreggiata in direzione nord dell'autostrada A14 dove i malviventi hanno bloccato il passo incendiando tre auto e un camion e preso d'assalto un portavalori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Prima i chiodi, poi i fumogeni e i mezzi in fiamme: assalto dal film a un portavalori in autostrada a Ortona
Leggi anche: Prima i chiodi, poi i fumogeni e i mezzi in fiamme: assalto dal film a un portavalori sull'autostrada A14
Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni, chiuso tratto dell’A14 tra Ortona e Pescara sud; Abruzzo, assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni; Assalto al portavalori a Ortona, auto in fiamme sull'autostrada A14: veicolo fermato con chiodi e fumogeni; Assalto a un portavalori lungo la A14 ad Ortona, chiodi e fumogeni in strada: due mezzi in fiamme.
Assalto a un portavalori lungo la A14 ad Ortona, chiodi e fumogeni in strada: due mezzi in fiamme - 30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. ilgazzettino.it
Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa. I rapinatori via col malloppo - È successo all’altezza di Ortona, nel Chietino, sulla carreggiat ... quotidiano.net
Chiodi, fumogeni e mezzi dati alle fiamme: assalto a un portavalori lungo la A14. Chiuso un tratto dell'autostrada tra Ortona e Pescara Sud - 30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino ... affaritaliani.it
Cerignola, assalto a portavalori sulla 16 bis: colpo fallito L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.