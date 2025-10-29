Gianluca muore dopo ore al pronto soccorso la moglie denuncia | Vomitava sangue e nessuno lo aiutava

Il 49enne Gianluca De Luca è deceduto il 20 ottobre scorso dopo essere stato visitato prima al pronto soccorso di Fano e poi operato d'urgenza all'ospedale di Pesaro. La moglie ha presentato denuncia lamentando forti ritardi nelle cure al Pronto soccorso. L'azienda sanitaria Marchigiana dal suo canto sostiene che non vi sia stato alcun ritardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

