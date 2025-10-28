Muore per una fistola che sanguinava La denuncia della moglie del pizzaiolo Gianluca De Luca 49 anni | Ore al pronto soccorso senza cure

Corriereadriatico.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAROTTA Lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 49 anni il cuoco e pizzaiolo Gianluca De Luca, residente a Marotta. Ora la moglie e i colleghi che lo piangono dicono: «Non. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

muore per una fistola che sanguinava la denuncia della moglie del pizzaiolo gianluca de luca 49 anni ore al pronto soccorso senza cure

© Corriereadriatico.it - Muore per una fistola che sanguinava. La denuncia della moglie del pizzaiolo Gianluca De Luca, 49 anni: «Ore al pronto soccorso senza cure»

Altre letture consigliate

muore fistola sanguinava denunciaMuore per una fistola che sanguinava. La denuncia della moglie del pizzaiolo Gianluca De Luca, 49 anni: «Ore al pronto soccorso senza cure» - MAROTTA Lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 49 anni il cuoco e pizzaiolo Gianluca De Luca, residente a Marotta. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Muore Fistola Sanguinava Denuncia