MAROTTA Lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 49 anni il cuoco e pizzaiolo Gianluca De Luca, residente a Marotta. Ora la moglie e i colleghi che lo piangono dicono: «Non. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Muore per una fistola che sanguinava. La denuncia della moglie del pizzaiolo Gianluca De Luca, 49 anni: «Ore al pronto soccorso senza cure»