Anna Tatangelo di nuovo mamma | il commento del primogenito Andrea D' Alessio fa il pieno di like

Anna Tatangelo ha annunciato di essere diventata nuovamente mamma. La notizia è stata condivisa con emozione, sottolineando l’immenso amore che prova per il suo nuovo arrivato. Il suo primogenito, Andrea D'Alessio, ha commentato con affetto, ricevendo numerosi consensi. Una nuova tappa significativa nella vita della cantante, che continua a condividere con sincerità i momenti più importanti della sua famiglia.

Anna Tatangelo mamma bis, nato il secondo figlio: chi è Giacomo Buttaroni e cosa sappiamo sulla coppia - Ma chi è davvero Giacomo Buttaroni, il compagno rimasto lontano dai riflettori? urbanpost.it

Anna Tatangelo è di nuovo mamma: è nata Beatrice, la figlia avuta da Buttaroni - È di nuovo mamma Anna Tatangelo: ha partorito la sua secondogenita Beatrice, figlia di Giacomo Buttaroni. msn.com

Anna Tatangelo a Sora in attesa del parto: feste in famiglia e pancione

Le prime immagini condivise da Anna Tatangelo insieme alla piccola Beatrice raccontano un’emozione profonda, fatta di sguardi e gesti che non hanno bisogno di spiegazioni Accanto a lei, il compagno Giacomo Buttaroni, in un momento intimo e lumino - facebook.com facebook

#AnnaTatangelo condivide sui social le prime immagini della figlia Beatrice, nata ieri a Roma dal compagno Giacomo Buttaroni. Emozionata, la cantante scrive: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice". x.com

