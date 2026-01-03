Anna Tatangelo è di nuovo mamma è nata Beatrice Il nome scelto dal fratello Andrea D' Alessio e lo zampino della nonna dal cielo
Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: è nata Beatrice, il 3 gennaio, in una clinica romana. Il nome è stato scelto dal fratello Andrea D'Alessio, con il coinvolgimento della nonna, scomparsa prematuramente. Un lieto evento che arricchisce la vita della cantante e della sua famiglia, portando gioia e nuove speranze per il futuro.
Fiocco rosa per Anna Tatangelo. La cantante è diventata mamma di Beatrice, nata questa mattina, 3 gennaio, in una clinica romana. La figlia avuta dal compagno Giacomo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Anna Tatangelo di nuovo mamma, è nata Beatrice, la figlia con Giacomo Buttaroni
Leggi anche: Beatrice Borromeo, nata la figlia: il nome scelto è un omaggio (meraviglioso) a nonna Marta Marzotto
Anna Tatangelo ha partorito: primo figlio dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni - Anna Tatangelo ha partorito il secondo figlio, il primo dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni, al suo fianco da poco più di un anno. donnaglamour.it
Anna Tatangelo mamma bis, l’annuncio sui social: gioia in famiglia per la nascita della seconda figlia - Momenti di felicità per Anna Tatangelo: è venuta al mondo la sua seconda figlia. notizie.it
Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni accolgono Beatrice - Anna Tatangelo ha dato alla luce Beatrice, un momento atteso e festeggiato con un piccolo imprevisto comunicativo. notizie.it
Dalla gioia della dolce attesa di Anna Tatangelo al carisma unico di Gianni Sperti Domenica preparatevi a rivivere le emozioni più belle con Le Storie di #Verissimo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.