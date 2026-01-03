Anna Tatangelo è di nuovo mamma è nata Beatrice Il nome scelto dal fratello Andrea D' Alessio e lo zampino della nonna dal cielo

Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: è nata Beatrice, il 3 gennaio, in una clinica romana. Il nome è stato scelto dal fratello Andrea D'Alessio, con il coinvolgimento della nonna, scomparsa prematuramente. Un lieto evento che arricchisce la vita della cantante e della sua famiglia, portando gioia e nuove speranze per il futuro.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo. La cantante è diventata mamma di Beatrice, nata questa mattina, 3 gennaio, in una clinica romana. La figlia avuta dal compagno Giacomo. 🔗 Leggi su Leggo.it

