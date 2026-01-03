Anna Tatangelo è di nuovo mamma è nata Beatrice Il nome scelto dal fratello Andrea D' Alessio e lo zampino della nonna dal cielo

Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: è nata Beatrice, il 3 gennaio, in una clinica romana. Il nome è stato scelto dal fratello Andrea D'Alessio, con il coinvolgimento della nonna, scomparsa prematuramente. Un lieto evento che arricchisce la vita della cantante e della sua famiglia, portando gioia e nuove speranze per il futuro.

Anna Tatangelo mamma bis, l’annuncio sui social: gioia in famiglia per la nascita della seconda figlia - Momenti di felicità per Anna Tatangelo: è venuta al mondo la sua seconda figlia. notizie.it

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni accolgono Beatrice - Anna Tatangelo ha dato alla luce Beatrice, un momento atteso e festeggiato con un piccolo imprevisto comunicativo. notizie.it

