Anna Tatangelo di nuovo mamma | è nata la secondogenita Beatrice Il padre è l’ex calciatore Giacomo Buttaroni | Mi fa sentire amata protetta

Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: questa mattina, presso una clinica romana, è nata Beatrice, la seconda figlia dell’artista e dell’ex calciatore Giacomo Buttaroni. La nascita rappresenta un momento importante per la coppia, che condivide ora la gioia di questa nuova famiglia. La maternità di Tatangelo si aggiunge alla sua carriera artistica, mentre il rapporto con Buttaroni si consolida nella quotidianità di una famiglia in crescita.

Anna Tatangelo di nuovo mamma, secondo quanto apprende l' Adnkronos. È nata questa mattina 3 gennaio, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", così Anna Tatangelo aveva annunciato lo scorso giugno di aspettare un bebè, il secondo dopo aver avuto Andrea da Gigi D'Alessio nel 2010. La storia con Buttaroni non sarebbe affatto in crisi come il mondo della cronaca rosa aveva spifferato in estate.

Anna Tatangelo è diventata mamma: è nata Beatrice, la secondogenita della cantante - La cantante è diventata mamma per la seconda volta: questa mattina, in una clinica romana, è nata Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. rumors.it

Anna Tatangelo mamma bis: nata Beatrice, fiocco rosa per la cantante a Roma - Nelle prime ore del mattino, in una clinica romana, è nata Beatrice, la sua secondogenita. ilsipontino.net

È nata a Roma Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo e del compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025. La cantante, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, è già madre di Andrea, nato nel 201 x.com

