Un attacco letale ha colpito Bondi Beach, causando la morte di almeno sedici persone durante una celebrazione della festa di Chanukkah. La polizia ha confermato che l'attacco sarebbe stato ispirato dall'ISIS, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi pubblici e religiosi.

© Metropolitanmagazine.it - Almeno sedici persone sono state uccise nell’attacco a Bondi Beach, la polizia afferma che era ispirato all’ISIS

Almeno sedici persone sono state uccise domenica 14 dicembre durante una celebrazione per la festa ebraica della chanukkah. Due uomini armati hanno aperto il fuoco a Bondi Beach, spiaggia situata sulla costa di Sydney, in Australia. Le autorità hanno dichiarato che si tratta di “un attacco terroristico contro la comunità ebraica “. Si tratta di padre e figlio: Naveed Akram, 24 anni, ricoverato in ospedale sotto sorveglianza della polizia, e Sajid Akram, 50 anni, morto domenica nello scontro a fuoco con gli agenti. Gli investigatori della Joint Counter Terrorism Team, un’unità australiana composta da agenzie statali e federali, ritengono che i due attentatori avessero giurato fedeltà all’Isis e che avessero 2 bandiere dell’Isis nell’auto parcheggiata a Bondi Beach, secondo quando appresso dall’emittente Australian Broadcasting Corp. Metropolitanmagazine.it

Almeno sedici morti in una frana sull’isola di Java, in Indonesia - Una frana causata dalle forti piogge degli ultimi giorni ha ucciso almeno sedici persone sull’isola indonesiana di Java, hanno affermato il 21 gennaio la polizia locale e i soccorritori. internazionale.it

Almeno sedici persone sono state uccise in una sparatoria alla celebrazione di una festa ebraica sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney. Due uomini armati, padre e figlio, sono gli autori dell'attacco. Tra le vittime un rabbino e un sopravvissuto all'Olocausto - facebook.com facebook

FINE SENZA FINE... Gaza, almeno 16 morti per il gelo e le forti piogge che devastano i campi profughi... Bambini e neonati a rischio ipotermia. Mentre molti degli aiuti umanitari rimangono bloccati, continuano i raid israeliani nonostante la tregua. VaticanNews x.com