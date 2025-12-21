Uccise nove persone in un attacco armato contro un bar vicino a Johannesburg
Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro un bar di Bekkersdal, una cittadina in Sudafrica che dista circa cinquanta chilometri da Johannesburg. Nella sparatoria sono state uccise nove persone. Altre dieci sono rimaste ferite, e ora si trovano in ospedale. Il movente dell’attacco non è ancora chiaro, così come l’identità degli aggressori. La polizia ha dichiarato all’ Agence France-Presse: «Alcune vittime sono state colpite a caso per strada da uomini armati sconosciuti». Attacco a Johannesburg: il Sudafrica ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
