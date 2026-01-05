Allerta rossa a Roma per maltempo stop alle attività all' aperto

Il 6 gennaio Roma sarà interessata da un’allerta rossa per maltempo, che comporterà la sospensione delle attività all’aperto. L’emergenza, prevista dal sistema di protezione civile, richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza dei cittadini. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di evitare spostamenti non necessari durante le condizioni meteorologiche avverse.

AGI - Il 6 gennaio è attesa l' emergenza maltempo a Roma, con un' allerta rossa su tutto il territorio capitolino. Per prevenire rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza. L'ordinanza prevede il divieto di svolgimento di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici. Sono inoltre vietati l'accesso, il transito o la circolazione nelle aree verdi, nei giardini, nei parchi e nelle ville storiche. È previsto anche il divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi e alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta.

Allerta maltempo arancione a Roma e nel Lazio: pioggia il 5 e 6 gennaio, rischio fiumi in piena - Allerta di colore arancione per criticità idrogeologica e idraulica a Roma e nel Lazio il 5 e il 6 gennaio: rischio allagamenti e fiumi in piena ... fanpage.it

Maltempo a Roma, allerta arancione: allagamenti in metro e Tevere in piena. Video - È allerta arancione a Roma per il maltempo e le forti piogge che stanno flagellando il Lazio in queste ore. tg.la7.it

