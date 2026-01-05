Allerta maltempo arancione a Roma e nel Lazio il 6 gennaio | rischio fiumi in piena l'ordinanza di Gualtieri

Il 6 gennaio, Roma e il Lazio sono sotto allerta arancione a causa di condizioni meteorologiche avverse. La criticità idrogeologica e idraulica aumenta il rischio di allagamenti e fiumi in piena, secondo l’ordinanza del sindaco Gualtieri. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le misure di sicurezza per garantire la propria incolumità durante questo periodo di criticità.

Allerta di colore arancione per criticità idrogeologica e idraulica a Roma e nel Lazio il 5 e il 6 gennaio: rischio allagamenti e fiumi in piena. Il sindaco Gualtieri firma un'ordinanza: divieti e raccomandazioni da seguire a Roma.

Maltempo a Roma, allerta arancione: allagamenti in metro e Tevere in piena. Video - È allerta arancione a Roma per il maltempo e le forti piogge che stanno flagellando il Lazio in queste ore. tg.la7.it

Maltempo a Roma, volo della Befana annullato a piazza Navona. Ordinanza del sindaco: chiusi parchi e cimiteri - Lucarelli: «Befana, scelta più responsabile» ... roma.corriere.it

+++ ALLERTA #METEO #EPIFANIA ALLARME #MALTEMPO A #ROMA, ALTO RISCHIO ALLUVIONI. TANTISSIMA #NEVE AL CENTRO/NORD, SI IMBIANCHERANNO #FIRENZE, #BOLOGNA, #VENEZIA E #TRIESTE. I DETTAGLI REGIONE PER REGIONE x.com

Allerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, domenica 4 gennaio 2026 - facebook.com facebook

