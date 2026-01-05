Allerta maltempo arancione a Roma e nel Lazio | pioggia il 5 e 6 gennaio rischio fiumi in piena

Il 5 e il 6 gennaio, Roma e il Lazio sono interessati da un'allerta arancione a causa di intense precipitazioni previste in queste date. La criticità idrogeologica aumenta il rischio di allagamenti e di fiumi in piena, rendendo necessario un monitoraggio continuo e l'adozione di misure di sicurezza appropriate. È importante seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza in questa fase di maltempo.

Allerta di colore arancione per criticità idrogeologica e idraulica a Roma e nel Lazio il 5 e il 6 gennaio: rischio allagamenti e fiumi in piena. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Fiumi in piena per la pioggia in Emilia Romagna: l’allerta meteo diventa arancione Leggi anche: Diretta maltempo in Toscana, allerta arancione: pioggia incessante, fiumi osservati speciali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maltempo, allerta da rossa a arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane; In Emilia Romagna allerta da rossa ad arancione, sotto osservazione le piene dei fiumi e le frane; Gli ultimi aggiornamenti sul maltempo a Bologna e provincia; Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte, raffiche fino a 88 km/h: le zone a rischio il 2 gennaio. Maltempo a Roma, allerta arancione: allagamenti in metro e Tevere in piena. Video - È allerta arancione a Roma per il maltempo e le forti piogge che stanno flagellando il Lazio in queste ore. tg.la7.it

Maltempo, allerta arancione nel Lazio e in Molise e gialla in 10 regioni - Per la giornata di domani, martedì 6 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione meteo- gazzettadiparma.it

Maltempo, a Roma 200 interventi della Polizia locale in 24 ore - A causa dell'ondata di maltempo, con la forte pioggia che si è abbattuta su Roma nelle ultime ore, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono ... lapresse.it

+++ ALLERTA #METEO #EPIFANIA ALLARME #MALTEMPO A #ROMA, ALTO RISCHIO ALLUVIONI. TANTISSIMA #NEVE AL CENTRO/NORD, SI IMBIANCHERANNO #FIRENZE, #BOLOGNA, #VENEZIA E #TRIESTE. I DETTAGLI REGIONE PER REGIONE x.com

Allerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, domenica 4 gennaio 2026 - facebook.com facebook

