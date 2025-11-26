Alan Clark e il mito dei Dire Straits | Sotto il palco tre generazioni rock

Quello dei Dire Straits è un nome scomparso tra le caligini degli anni Novanta che neppure quest’epoca di grandi “reunion”, Oasis e Radiohead in testa, è riuscita a recuperare. Echi di una stagione che Alan Clark rievoca domani sera sul palco del Q-Hub di via Mecenate, preceduto dal set dei Radiohead da Camera. Un viaggio nell’epopea di “Telegraph Road”, “Romeo and Juliet” o “Love overgold” che il tastierista, 73 anni, affronta forte di una militanza al fianco di Mark Knopfler & Co. durata quindici anni. Esperienza che non gli ha impedito di collaborare con altri clamorosi nomi del pop quali Tina Turner, Rod Stewart, Bee Gees, Lou Reed, George Harrison, Sting, ma anche Renato Zero, Pacifico, i Tiromancino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alan Clark e il mito dei Dire Straits: "Sotto il palco tre generazioni rock"

