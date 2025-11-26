Alan Clark dalle mega arene al piano solo del ’Bravo’

Dalle mega arene alla nudità del suono: un atto di distillazione senza clamori, ma con un senso estenuato dell’improvvisazione in un cosmo venato di inquietudini sottili che riscaldano la dinamica emotiva delle note. A prometterlo è Alan Clark, tastierista del mito collettivo Dire Straits, stasera in concerto per piano solo al Bravo Caffè (ore 22) con la forza discreta di chi si è riflesso nell’epica del rock e ora sceglie l’intimità di un pianoforte in un piccolo club. Mister Clark, per lei suonare su un palco con il pubblico che ascolta a pochi passi è come sfogliare un diario sonoro? "È sussurrare una storia confidenziale condividendo le mie piccole estasi: il piano solo ingombra gli animi più dappresso in un club, lasciando tracce profonde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

