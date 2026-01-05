Addio all’adorato cagnolino Kia portava sorrisi nei reparti del Meyer

Il 5 gennaio 2025, si è spento Kia, il cagnolino che da anni portava conforto e sorriso nei reparti dell'ospedale Meyer di Firenze. Parte integrante del progetto di pet therapy dell’associazione Antropozoa, Kia ha rappresentato un simbolo di vicinanza e benevolenza per i pazienti. La sua presenza rimarrà nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla, testimoniando il valore dell’interazione tra animali e persone in ambito sanitario.

Firenze, 5 gennaio 2025 – Un cane entrato nei cuori, che purtroppo adesso non c’è più. Si chiamava Kia e da anni era impegnata negli interventi assistiti con gli animali (pet therapy) con l’associazione Antropozoa. Ha portato sorrisi, benessere, stimoli positivi in numerose realtà con bisogni particolari, tra cui i reparti dell ’ Aou Ircss Meyer di Firenze. Se n’è andata senza far rumore, come ogni passo che ha percorso all’ospedale pediatrico e in tutti i luoghi di cura della persona e dell’anima dove ha prestato il suo fedele servizio negli interventi assistiti con gli animali. Sempre presente, con energia, allegria e gioiosa disponibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

