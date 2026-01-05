Addio all’adorato cagnolino Kia portava sorrisi nei reparti del Meyer

Il 5 gennaio 2025, si è spento Kia, il cagnolino che da anni portava conforto e sorriso nei reparti dell'ospedale Meyer di Firenze. Parte integrante del progetto di pet therapy dell’associazione Antropozoa, Kia ha rappresentato un simbolo di vicinanza e benevolenza per i pazienti. La sua presenza rimarrà nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla, testimoniando il valore dell’interazione tra animali e persone in ambito sanitario.

Firenze, 5 gennaio 2025 – Un cane entrato nei cuori, che purtroppo adesso non c’è più. Si chiamava Kia e da anni era impegnata negli interventi assistiti con gli animali (pet therapy) con l’associazione Antropozoa. Ha portato sorrisi, benessere, stimoli positivi in numerose realtà con bisogni particolari, tra cui i reparti dell ’ Aou Ircss Meyer di Firenze. Se n’è andata senza far rumore, come ogni passo che ha percorso all’ospedale pediatrico e in tutti i luoghi di cura della persona e dell’anima dove ha prestato il suo fedele servizio negli interventi assistiti con gli animali. Sempre presente, con energia, allegria e gioiosa disponibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio all’adorato cagnolino Kia, portava sorrisi nei reparti del Meyer Leggi anche: Errori gravi nei reparti del San Raffaele, indagine dell’Ats Leggi anche: Aggressioni a medici e infermieri del Fornaroli: nei reparti adesso arrivano i carabinieri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Addio Kia, cane da pet therapy dei bimbi malati - FIRENZE: Con gli operatori di Antropozoa, la cagnolina impegnata in varie realtà di cura ha portato per anni sorrisi e sollievo all'ospedale pediatrico Meyer ... toscanamedianews.it

Erika Lupica. rhianne · Somewhere Only We Know. 3803811165 Oggi ci siamo detti addio Ciao fratellino mio adorato Questo pomeriggio sei salito sulla staffetta chiamata “felicità” Quella staffetta che io, purtroppo, non ho avuto modo di conoscere Tu andrai a - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.