Errori gravi nei reparti del San Raffaele indagine dell’Ats
L’inchiesta dell’ Ats. L’ospedale San Raffaele di Milano è finito sotto la lente dell’ Ats della Città Metropolitana, incaricata da Regione Lombardia di fare chiarezza sul caos esploso nei reparti più delicati della struttura. Al centro dell’indagine c’è l’appalto del servizio infermieristico dei reparti di Medicina ad alta intensità, Medicina di cure intensive e Admission room a una cooperativa esterna, scelta che avrebbe messo in crisi l’intero sistema assistenziale. Secondo quanto emerso, alcuni operatori inviati dalla cooperativa non avrebbero avuto le competenze necessarie per gestire pazienti in condizioni gravissime, come richiedono quei reparti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Adzic non supera l’esame: la personalità non gli manca, ma commette tre errori molto gravi. Montenegrino bocciato dalla Gazzetta
Taylor parla di Siviglia-Roma: "Non ho commesso errori gravi"
Taylor: «Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera e non ho commesso errori gravi»
Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità. La Regione Lombardia avvia un'indagine dopo gravi errori segnalati. - facebook.com Vai su Facebook
Errori gravi nelle cure intensive all’ospedale San Raffaele di Milano: si dimette il Ceo Francesco Galli - Dopo una serie di errori registrati nei giorni scorsi nel reparto di Medicina ad alta intensità e di cure intensive dell'ospedale San Raffaele di Milano ... fanpage.it scrive
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it