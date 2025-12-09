Errori gravi nei reparti del San Raffaele indagine dell’Ats

361magazine.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta dellAts. L’ospedale San Raffaele di Milano è finito sotto la lente dell’ Ats della Città Metropolitana, incaricata da Regione Lombardia di fare chiarezza sul caos esploso nei reparti più delicati della struttura. Al centro dell’indagine c’è l’appalto del servizio infermieristico dei reparti di Medicina ad alta intensità, Medicina di cure intensive e Admission room a una cooperativa esterna, scelta che avrebbe messo in crisi l’intero sistema assistenziale. Secondo quanto emerso, alcuni operatori inviati dalla cooperativa non avrebbero avuto le competenze necessarie per gestire pazienti in condizioni gravissime, come richiedono quei reparti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

errori gravi nei reparti del san raffaele indagine dell8217ats

© 361magazine.com - Errori gravi nei reparti del San Raffaele, indagine dell’Ats

Adzic non supera l’esame: la personalità non gli manca, ma commette tre errori molto gravi. Montenegrino bocciato dalla Gazzetta

Taylor parla di Siviglia-Roma: "Non ho commesso errori gravi"

Taylor: «Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera e non ho commesso errori gravi»

errori gravi reparti sanErrori gravi nelle cure intensive all’ospedale San Raffaele di Milano: si dimette il Ceo Francesco Galli - Dopo una serie di errori registrati nei giorni scorsi nel reparto di Medicina ad alta intensità e di cure intensive dell'ospedale San Raffaele di Milano ... fanpage.it scrive