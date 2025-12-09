L’inchiesta dell’ Ats. L’ospedale San Raffaele di Milano è finito sotto la lente dell’ Ats della Città Metropolitana, incaricata da Regione Lombardia di fare chiarezza sul caos esploso nei reparti più delicati della struttura. Al centro dell’indagine c’è l’appalto del servizio infermieristico dei reparti di Medicina ad alta intensità, Medicina di cure intensive e Admission room a una cooperativa esterna, scelta che avrebbe messo in crisi l’intero sistema assistenziale. Secondo quanto emerso, alcuni operatori inviati dalla cooperativa non avrebbero avuto le competenze necessarie per gestire pazienti in condizioni gravissime, come richiedono quei reparti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Errori gravi nei reparti del San Raffaele, indagine dell’Ats