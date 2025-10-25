addio a stefano incerti stefano kitchen voce appassionata della cucina italiana

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa di “Stefano Kitchen”. Si è spento a 52 anni Stefano Incerti, noto al grande pubblico come “Stefano Kitchen”, una delle voci più appassionate della critica gastronomica italiana. Una febbre improvvisa, seguita da complicazioni fatali, ha portato via uno dei narratori più sensibili del mondo della ristorazione contemporanea. Un percorso tra Milano e la Toscana. Milanese di nascita e toscano d’adozione, Stefano aveva scelto di vivere in provincia di Pistoia. Con una formazione da interprete e traduttore, aveva coltivato fin da giovane la passione per i viaggi, trasformandola nel tempo in un amore per il fine dining, che ha saputo unire a rigore, entusiasmo e gentilezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

