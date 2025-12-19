Omicidio Chiara Poggi Garlasco l’accusa del consulente | Nel 2014 De Stefano doveva escludere Dna Stasi su unghie

"Dai risultati ottenuti, il professor De Stefano avrebbe dovuto far emergere quello che, già allora, nel 2014, era evidente: che i profili genetici rinvenuti sui margini ungueali di Chiara Poggi mostravano la non concordanza con il profilo genetico di Alberto Stasi, che dunque doveva essere escluso quale contributore di quelle tracce e ciò a prescindere dal metodo biostatistico, utilizzato oggi su quelle stesse tracce". E' uno dei passaggi della consulenza di Ugo Ricci, genetista che affianca la difesa del condannato per il delitto di Garlasco. La Cassazione ha escluso che la vittima si sia difesa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

