Adamant che brutto derby Imola domina dall’inizio
adamant ferrara 73 andrea costa imola 93 ADAMANT: Motta ne, Dioli 2, Bellini 10, Sackey 2, Renzi 18, Pellicano 5, Santiago 17, Tio, Solaroli 5, Marchini 12, Casagrande, Caiazza 2. All. Benedetto. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 12, Chessari 15, Tamani 3, Moffa 16, Filippini ne, Gozo 5, Raucci 5, Sanguinetti 23, Gatto 11, Thioune. 3 All. Dalmonte. Arbitri: Vita e Guercio di Ancona, Scaramellini di Fano. Note: parziali 13-19, 31-44, 55-67. Tiri da 3: Ferrara 1032, Imola 1124, Tiri da 2: Ferrara 1332, Imola 2240. Tiri liberi: Ferrara 1719, Imola 1622. Rimbalzi: Ferrara 41, Imola 37. Spettatori: 1-700. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
