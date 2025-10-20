Adamant che brutto derby Imola domina dall’inizio

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

adamant ferrara 73 andrea costa imola 93 ADAMANT: Motta ne, Dioli 2, Bellini 10, Sackey 2, Renzi 18, Pellicano 5, Santiago 17, Tio, Solaroli 5, Marchini 12, Casagrande, Caiazza 2. All. Benedetto. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 12, Chessari 15, Tamani 3, Moffa 16, Filippini ne, Gozo 5, Raucci 5, Sanguinetti 23, Gatto 11, Thioune. 3 All. Dalmonte. Arbitri: Vita e Guercio di Ancona, Scaramellini di Fano. Note: parziali 13-19, 31-44, 55-67. Tiri da 3: Ferrara 1032, Imola 1124, Tiri da 2: Ferrara 1332, Imola 2240. Tiri liberi: Ferrara 1719, Imola 1622. Rimbalzi: Ferrara 41, Imola 37. Spettatori: 1-700. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

adamant che brutto derby imola domina dall8217inizio

© Sport.quotidiano.net - Adamant, che brutto derby. Imola domina dall’inizio

Contenuti che potrebbero interessarti

adamant brutto derby imolaAdamant, a derby with an ancient flavour - , the match against coach Dalmonte's Andrea Costa Imola comes to a close after a very painful week. Scrive sport.quotidiano.net

adamant brutto derby imolaBasket Serie B, il derby resta in Romagna: a Ferrara vince Imola 73-93 - Nel derby emiliano romagnolo la squadra guidata da coach Luca Dalmonte ha battuto alla Giuseppe Bondi Arena l’Adamant ... corriereromagna.it scrive

adamant brutto derby imolaAdamant, un derby dal sapore antico - Alle 18 la sfida all’Andrea Costa Imola di coach Dalmonte, al culmine di una settimana molto dolorosa. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Adamant Brutto Derby Imola