Adamant così no | prima l' omaggio a Pulidori poi non c' è partita Il derby è di Imola
Il derby della Bondi Arena va all’Andrea Costa Imola (73-93 il finale), che comanda per 40’ una partita approcciata male dall’Adamant, decisamente meno intensa rispetto al solito. Lo 0-11 dei primi cinque minuti aveva lasciato presagire ad una serata complicata per gli uomini di Benedetto, capaci. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
Ferrara si impone al PalaEstra. I Bulls perdono la prima stagionale 78-85 - facebook.com Vai su Facebook