A Panzano la magia del violino e dell' arpa per celebrare l' Epifania

A Panzano di Campogalliano si tiene il Concerto dell'Epifania, un evento musicale che unisce il suono del violino e dell’arpa. L’appuntamento è previsto per questa sera, lunedì 5 gennaio, alle ore 20:45, nella Chiesa Parrocchiale. Un’occasione per vivere un momento di condivisione e ascolto in un contesto semplice e raccolto, celebrando l’inizio dell’anno con musica dal vivo.

La comunità di Panzano di Campogalliano si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di grande fascino: questa sera, lunedì 5 gennaio alle ore 20:45, nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale, si terrà il Concerto dell'Epifania, un evento dedicato alla magia sonora del violino e.

