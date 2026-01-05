La magia dell’Epifania accende Villanova del Battista
Villanova del Battista si appresta ad accogliere l’Epifania con un’atmosfera di tradizione e comunità. La serata sarà caratterizzata da momenti di convivialità, musica e appuntamenti che rafforzano il senso di unione tra i cittadini. Un’occasione per vivere un evento dal forte valore simbolico, mantenendo vivi i riti e le usanze di questa ricorrenza.
Villanova del Battista si prepara a vivere una serata di festa, tradizione e convivialità in occasione dell'Epifania. Lunedì 5 gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00, il MUMUT – Museo Multimediale della Transumanza, in Piazza Michele Venuti, ospiterà un evento aperto a grandi e piccoli, con.
