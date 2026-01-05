Epifania a Palermo spettacolo di magia per bambini alla Cittadella dell' Artigianato

L'Epifania a Palermo porta un momento di svago per i più piccoli con uno spettacolo di magia presso la Cittadella dell'Artigianato. Un evento pensato per intrattenere i bambini e concludere le festività natalizie con semplicità e allegria. Un'occasione per trascorrere un pomeriggio in famiglia, tra sorrisi e divertimento, in un ambiente accogliente e adatto a tutte le età.

Un doppio spettacolo di magia per i bambini celebra la fine delle feste natalizie con sorrisi e divertimento. Il 6 gennaio, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30, la Cittadella dell'Artigianato di Palermo in via Generale Magliocco ospita "Magia & Show", un evento pensato per tutta la famiglia.

