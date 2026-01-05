50 giovani da seguire nel 2026 Prima parte

Ogni anno, l’interesse per il talento emergente nel calcio cresce, portando attenzione alle nuove promesse del settore. Su UltimoUomo, abbiamo selezionato i cinquanta giovani calciatori da seguire nel 2026, offrendo uno sguardo su coloro che potrebbero diventare protagonisti nei prossimi anni. Questa lista rappresenta un’occasione per conoscere le future stelle del calcio, evidenziando le promesse più promettenti del panorama internazionale.

Cosa c'è di più interessante che guardare crescere giovani esseri umani fenomenali a giocare a calcio? Come ogni gennaio, su UltimoUomo, abbiamo raccolto i migliori cinquanta giovani da seguire nell'anno appena cominciato. Abbiamo fissato come annata massima il 2006 ed escluso dalla lista i più celebri di loro: Karl, Estevao, Lamine Yamal, Camarda, Cubarsì, Rodrigo Mora, Mastantuono. La lista uscirà in cinque puntate e questa è la prima. Se siete curiosi, questa è la prima puntata dell'edizione 2025. GILBERTO MORA, 2008, XOLOS DE TIJUANA (MESSICO) C’è mai stato un momento in cui, guardando all’anno che sta per iniziare, vi siete sentiti pervadere da una vertigine? Un 31 dicembre in cui vi siete detti che da domani tutto sarebbe stato diverso per sempre? Ecco: è esattamente il fine 2025 che sta vivendo Gilberto Mora, il Mahdi che i Fremen messicani hanno designato come personalissimo Lisan al’Gaib. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

#GilbertoMora è uno dei migliori giovani da seguire nel 2026: classe 2008 del Club Tijuana. Presto in Europa x.com